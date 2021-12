Kovář měl prsty v obou gólech, i když hned viděl tátu, jak kroutí hlavou

Měl prsty v obou českých gólech. Ve 33. minutě při ráně z kruhu dokonale využil zakrytý výhled Säteriho a trefil horní roh branky. „Už lajna před námi svírala Finy v pásmu, my tam skočili čerství a když se mi otevřel prostor ke střele, tak jsem to fouknul gólmanovi nad rameno," přiblížil svoji branku Kovář, jenž pak u vyrovnání 11 vteřin před koncem hrací doby asistoval.

Měl ale trochu pocit, že se vytratilo domácí prostředí, když v hale smělo být jen tisíc lidí. „Bylo to docela smutné, i když baby kotel se snažil. Předem jsem si říkal, že pro mě to bude horší v tom, že hned uvidím, jak táta od první minuty kroutí hlavou. Mezi sedmnácti tisíci diváky bych přece jen hledal hůř, kde sedí," mínil český kapitán, jenž za největší problém označil neefektivitu českých přesilovek. „Když máme přes minutu pět na tři a potom i v prodloužení početní výhodu, tak z toho prostě gól dát musíme," doplnil Kovář.

Při nájezdech nevyšla ani sázka na ty nejzkušenější hráče. Český kapitán při nich neuspěl s pokusem o blafák. „Když budu mluvit za sebe, mám odehráno za nároďák fakt dost a nemyslím, že by mě trenéři na turnaji nějak zkoušeli. Člověk se chce ale dobře předvést v každém zápase, co hraje," mínil ještě před nočním odletem do Moskvy.