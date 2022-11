Chlapík se v krizi Ambri-Piotta bodově odmlčel: Bohužel doplácím na splašené ruce

Je to docela paradox. Když jsem se na startu soutěže herně moc dobře necítil a přivykal netradičnímu systému, v němž jako křídlo jen napadám nebo nahazuju puky, tak jsem kanadské body sbíral. Teď se můj projev zlepšil, bohužel bodově je to bída a hlavně na celém týmu leží deka.

No právě. Mám nejvíc střel ze všech hokejistů v lize a do šancí se dostávám každý zápas, bohužel, doplácím na splašené ruce. Jako ofenzivní hráč chci dávat góly a svazuje mě, že se to nedaří. Vlastní zbrklostí zahodím i střely do prázdné branky.