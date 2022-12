Díky tam nahoru, smál se hrdina Hrubec. Smolně inkasovaný gól si ale bude pamatovat napořád

Úspěšnější návrat do národního týmu po nepříliš povedené únorové olympiádě si Šimon Hrubec snad ani nemohl vysnít. Na úvod Švýcarských hokejových her v Helsinkách dlouho deptal domácí Finy, nakonec si připsal 30 úspěšných zákroků, a hlavně brankáři Curychu Češi vděčí za to, že úřadující mistry světa a olympijské šampiony porazili i podruhé v sezoně, tentokrát 3:2.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Šimon Hrubec v akci.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek „Těžko říct, jestli to byl můj nejlepší zápas v reprezentaci. Za výhru jsem každopádně strašně rád. Kolikrát chytáte dobrý zápas a stejně dostanete čtyři góly. Někdy zase máte špatné utkání a vychytáte nulu. Dneska to ale bylo dobrý," říkal Hrubec v rozhovoru pro ČT po svém 26. duelu za národní tým. Jako na kolotoči si musel připadat zejména ve druhé třetině. Pasivně hrající Čechy dostal domácí výběr Suomi pod místy až drtivý tlak, a prostřední třetinu vyhrál na střely 14:1! Jen díky Hrubcovi svěřenci trenéra Kariho Jalonena jako zázrakem udrželi vedení 2:0. Foto: Profimedia.cz Radost české reprezentace v zápase proti Finsku.Foto : Profimedia.cz „Tam se zápas lámal. Kdybychom šli do kabiny za jiného stavu, mohlo to pak ještě vypadat jinak," věděl 31letý gólman. „Kolikrát mě trefily puky, které jsem ani neviděl. Díky tam nahoru, že mě to trefovalo," skromně odmítal Hrubec slova chvály. Když už mohl pomalu začít pomýšlet na druhou vychytanou nulu za národní tým (té jediné se dosud dočkal v květnu loňského roku v rámci Českých her při triumfu 4:0 nad Ruskem), v 50. minutě jej překonal Eronen. Foto: ČTK/Lehtikuva/Jussi Nukari Obránce David Němeček pacifikuje Fina Teemu Hartikainena.Foto : ČTK/Lehtikuva/Jussi Nukari A šlo o hodně smolný inkasovaný gól, neboť ránu finského obránce Hrubec vyrazil držadlem hole vysoko do vzduchu, puk ale po pár vteřinách spadl do brankoviště a odrazil se za čáru. „Ten gól si budu pamatovat asi napořád, byl velmi kuriózní. Možná jen jeden z tisíce puků takhle vyletí nad vás. Nemůžu se ale rouhat, protože kolikrát jsem měl předtím štěstí," mínil Hrubec. „Puk vyletěl nahoru a já jsem si upřímně myslel, že skončil v (ochranné) síti za brankou. Místo toho, abych řešil jen puk, tak jsem se na malou chvíli podíval na našeho obránce (Davida Němečka), kterého jsem při zákroku ještě seknul do pusy, jestli se mu něco nestalo," vyčítal si český hrdina, který pak už nestačil jen v 59. minutě na teč Kemppainena. Reprezentace Hrubec ve Švýcarsku září a zvyká si na pozdní starty: Rodina se ještě nebyla na zápase podívat Po zásluze pak byl vyhlášen nejlepším českým hráčem utkání, za což od českého velvyslance ve Finsku a bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha převzal cenu. Ve svém prvním zápase pod koučem Karim Jalonenem. „Zatím je to dobrý. Přijde mi, že kluci fakt vědí, co hrát. Kde má kdo být. Každý systém je dobrý, pokud se dodržuje. A myslím si, že kluci ho dodržují. A proto vyhráváme," řekl Hrubec českým novinářům po vítězném zápase v helsinské Jäähalli.