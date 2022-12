Po necelých sedmi měsících se český národní tým vrátil do helsinské Jäähalli, kde v polovině května zvládl čtvrtfinále MS s Německem, a nakonec vybojoval ve Finsku bronz. Ze současného kádru u toho tehdy byla i sedmička hráčů včetně Michaela Špačka s Matějem Stránským, kteří se teď proti Finům postarali už ve třetí minutě o úvodní trefu.

Při první přesilové hře se do parádní kombinace obou z nich zapojil ještě Chlapík a zakončující Stránský potvrdil, proč je v této sezoně třetím nejproduktivnějším hráčem švýcarské ligy. Domácí tým Suomi navíc o dvě minuty později zažil další šok. V oslabení totiž pláchnul karlovarský Ondřej Beránek a střelou mezi betony gólmana Larmiho přidal druhý gól.

„V první chvíli mě napadlo, že bych mohl vystřelit mezi betony, tak jsem to zkusil a vyšlo to ideálně. Všechny tři dny jsme na trénincích na oslabení pracovali a musím říct, že se to vyplatilo," radoval se karlovarský útočník v rozhovoru pro ČT ze své třetí branky v reprezentaci, kterou si dal předčasný dárek ke středečním 27. narozeninám.