Finům bude v brance čelit Hrubec, kapitánské céčko zůstává Kovářovi

„Máme daleko zkušenější tým než na Karjale, snad se to projeví i ve hře. Na minulém turnaji jsme měli problém s oslabením i s tím proměnit šance, to bychom chtěli zlepšit," naznačil Špaček, jenž prozradil, že obě přesilovkové formace jsou tvořeny čtyřmi útočníky a jedním obráncem.

„Máme za to, že pak hrozí nebezpečí pro branku soupeře z obou stran. Jsme taky rádi, že se nám povedlo dostat zpátky Milana Gulaše," připomněl zapeklitý covidový příběh českého útočníka, jenž byl původně pozitivně otestován, ale všechny další vzorky mu už vyšly negativně.

Bezprostředně po večerním zápase reprezentanti odlétají do Moskvy. „Budeme mít přímo v hale večeři, mezitím kustodi musí rychle sbalit věci a přesuneme se na letiště, kde pak společně s Finy nasedneme do jednoho speciálu, který obě mužstva dopraví do Ruska," doplnil Špaček. K víkendovým zápasům s domácím Ruskem a Švédskem už neodcestuje centr David Krejčí, doma zůstane i třetí gólman Marek Mazanec.