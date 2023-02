V poslední zápase českých hokejistů na Švédských hrách v Malmö proti Švýcarsku chytá Aleš Stezka. Šestadvacetiletý gólman měl před turnajem na severu Evropy na kontě jediný reprezentační start. V Malmö nejprve vychytal ve čtvrtek vítězství 2:1 v prodloužení proti Švédsku, v sobotu pak nastoupil ze střídačky na konci 24. minuty, když za stavu 4:0 pro Finy vystřídal Petra Kváču. Ještě do konce druhé třetiny Stezka dvakrát inkasoval, vedle toho si připsal pět zásahů.

Mužstvu okolo kapitána Jana Kováře se duel s Finy nepovedl. Češi přes herně solidní vstup do zápasu prohráli první třetinu 0:2 a v dalším průběhu ve všem zaostávali. Stav 0:6 po druhé části byl výmluvný. Až ve třetí třetině Jalonenův tým kosmeticky upravil skóre trefou Hynka Zohorny. A právě na tuto část hry by chtěli čeští hokejisté navázat proti Švýcarům.

"Musíme to vzít s pokorou a upřímně si přiznat, co bylo špatně. Určitě nemáme ze zápasu a takové porážky dobrý pocit," přiznal trenér Jalonen. "Máme však před před sebou ještě jeden zápas proti Švýcarsku, v němž budeme mít šanci ukázat charakter. Na mítinku si zápas rozebereme, připravíme sestavu, kterou pozměníme možná o něco víc, než jsme původně plánovali, a rozhodneme se, kdo bude chytat. Vyspíme se a budeme zase připravení na další utkání," ujistil Jalonen.

"Něco si k zápasu s Finy řekneme a proti Švýcarům do toho musíme jít a vyhrát," burcoval kapitán Kovář. Češi by rádi zlepšili i střelbu. Ani v jednom z dosavadních dvou utkání na turnaji se nedostali přes hranici 20 střel. "Myslím, že ani první zápas se Švédy jich zrovna moc nebylo, teď s Finy také ne. Je to něco, na čem bychom měli pracovat a snažit se střílet víc," přitakal Kovář.