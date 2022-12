Hokejisté nastoupí proti Švýcarsku v brance s Langhamrem

Kouč Kari Jalonen už nemá k dispozici nemocné obránce Pavla Pýchu a Davida Skleničku, kteří v pátek s týmem z Helsinek neodcestovali. Na pozici sedmého obránce byl dodatečně povolaný Libor Zábranský mladší z Jukuritu Mikkeli.

V útoku nenastoupí oproti čtvrtečnímu vítěznému duelu proti Finsku Chlapík, který nešťastně uklouzl při pátečním přesunu do Švýcarska ještě v Helsinkách při vystupování z autobusu.

"Filip nebyl na ledě, má drobné zranění. Uvidíme zítra ráno, jak to bude vypadat. Zdraví hráčů je pro nás nejdůležitější, tak uvidíme, jak se bude Filip cítit," nevyloučil asistent trenéra Libor Zábranský starší po rozbruslení ve Fribourgu možnost, že by Chlapík ještě zasáhl do nedělního zápasu se Švédskem.

"Vybíráme si na tomto turnaji smolné okamžiky i tím, že nám vypadli dva beci a letěli domů. Teď Filip, ale to je život. Musíme to tak brát a srovnat se s tím," doplnil Zábranský.

Na tribuně zůstane vedle Chlapíka útočník Kryštof Hrabík, který ve čtvrtek v reprezentaci debutoval. Na pozici třináctého útočníka bude připravený Ondřej Beránek. Najman se zařadí místo Chlapíka do prvního útoku vedle Davida Tomáška a Michaela Špačka, další nováček Daniel Voženílek bude hrát ve čtvrté formaci s Jakubem Flekem a Jiřím Černochem. Naskočí také Petr Fridrich ve třetí lajně s Jiřím Smejkalem a Petrem Kodýtkem.

Český tým si vyzkoušel led zrekonstruované BCF Areny pro 9000 diváků dnes poprvé, protože páteční večerní trénink kvůli náročném cestování z Helsinek zrušil. "Já bych rád řekl, že to k hokeji patří, ale to se bavíme o NHL. Kluci z extraligy na to nejsou až tolik zvyklí. Náročné to bylo, cesta trvala dvanáct hodin. Ale s tím se musíme srovnat, Fini na tom byli stejně. Nevidím v tom problém. Kluci jezdili na rozbruslení dobře. Zápas je 20.15, je dost času se nachystat," prohlásil Zábranský.

"Je tu velké kluziště, bude to hodně o bruslení. Je to větší než v Helsinkách. Co jsme se dívali na video, tak Švýcaři výborně bruslí. Musíme taky bruslit," doplnil asistent trenéra.

V duelu se Švýcary očekává lepší atmosféru než v Finsku. "Já to tady nedokážu odhadnout, ale bohužel pro domácí v Helsinkách moc diváků nepřišlo. Co jsem četl, tak tady v roce 2018 začali s rekonstrukcí, která trvala dva roky. Je to kotel. Hodně míst na stání. Jestli to bude vyprodané, tak se v dobrém slova smyslu máme na co těšit," usmíval se Zábranský.

Jako majitel Komety se po světě inspiruje novými či zrekonstruovanými halami při touze mít nový stadion v Brně. "Máme brněnský sen postavit multifunkční arénu pro 12.500 diváků. Samozřejmě okolnosti jako covid a teď to neštěstí na Ukrajině tomu nenahrávají, takže se některé věci zpozdily," řekl Zábranský.

"Ale jak jsou do toho hodně lidí v Brně vtaženi, tak sleduju a dívám se na stadiony, kde hrajeme. Tady je vidět, že to zrekonstruovali a mělo to hlavu a patu. Je rozdíl něco rekonstruovat a stavět na zelené louce," dodal Zábranský.