Jalonen byl rád za výhru, ocenil taktický výkon i Stezku s Kovářem

Stezka sice přiznal, jak byl při celkově druhém reprezentačním startu nervózní, ale působil velmi jistým dojmem a připsal si 29 úspěšných zásahů. "Já myslím, že Stezka je pohodový kluk. Ale chápu, že mohl být nervózní, byl to jeho první zápas proti soupeři na takové úrovni. Ale předvedl opravdu výborný výkon. A nakonec to bylo podobné, jako když chytá za Vítkovice, kde je zvyklý vyhrávat - předvedl sebevědomý výkon a vychytal výhru. Tohle potřebuje prožít každý. A on dnes chytal vážně jako hvězda," chválil Jalonen.

"Každý ví, jakým hráčem on je. Je to vůdčí typ a charakterem opravdový lídr. Dal gól a pak předvedl neskutečnou nahrávku na vítězný gól v prodloužení, co na to říct... Je vážně fajn, že ho tu máme," podotkl Jalonen.