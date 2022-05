Brankář z Arizony přitom jen v první třetině musel předvést třináct zákroků, což bylo víc než o den dřív za celý zápas s Finy. Do akce šlo i pět dalších posil ze zámoří. Z obránců zůstali při posledním testu při MS mimo sestavu Ščotka a Sklenička, v útoku tentokrát nezbylo místo na Špačka, Smejkala, Zdráhala i Beránka.

Švýcaři mají ve Stockholmu také šest hráčů z NHL, ale do nedělního zápas postavili jen Siegenthalera z New Jersey a Sutera z Detroitu. Kukan (Columbus), Moser (Arizona), Meier (San Jose), Suter (Detroit) i jednička draftu NHL z roku 2017 Hischier (New Jersey) měli volno.