Prasklinu v Budějovicích mohly způsobit mantinely

"Dnes jsme se k tomu vrátili a určitě to pro nás nekončí. Bylo to nepříjemné a nechceme, aby se něco podobného opakovalo," řekl Maroš. Utkání mezi Českem a Švédskem (1:4) rozhodčí ve druhé třetině přerušili kvůli prasklině u mantinelu, kde se část kluziště odtrhla. "Mohly to způsobit pružné mantinely, které jsou na stadionu od této sezony nové. Ptal jsem se na to pana (generálního manažera Motoru České Budějovice Stanislava) Bednaříka a říkal, že to mohlo vzniknout při nárazu do mantinelu, kdy se kus ledu utrhl," uvedl Maroš.