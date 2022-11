Hnilička: Dohrát zápas? Švédové zpočátku nadšení nebyli. A není se čemu divit...

K čemu přesně ve 28. minutě u mantinelu ve švédském obranném pásmu došlo?

Odloupl se tam poměrně velký kus ledu, což způsobilo, že hráčům v tom uvázla brusle. Celou dobu během pauzy se diskutovalo, jestli v zápase pokračovat, nebo ne. Největším tématem byla bezpečnost hráčů. Proto rozhodčí svolali manažery a kapitány obou mužstev, aby to posoudili. I kvůli vyprodané Budvar aréně jsme nechtěli zápas předčasně ukončit, pořád dokola ale zaznívala priorita, aby se hlavně nic nestalo hráčům.

Jak velká a hluboká byla díra v ledu?

Zezačátku byla hluboká zhruba na půlku nože brusle. Nahrnoval se do ní led, používaly se další přípravky jako kelen urychlující mražení. Co se s tím ledaři snažili dělat, jsem viděl poprvé v životě. Zafungovalo to.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Filip Chlapík sleduje opravu ledové plochy během utkání v Českých Budějovcích proti Švédsku.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

A na délku byla díra jak velká?

Těžko odhadnout, možná osm centimetrů na patnáct. Díra byla hned u mantinelu, což bylo nepříjemné, na druhou stranu se nenacházela v dráze, kde hráči nejvíc bruslí. Každopádně to bylo nebezpečné, proto jsme chtěli, aby to za hráče posoudili oba kapitáni.

Hráči měli v osudu utkání nějaké slovo?

To největší! Šlo hlavně o ně. Zkoušeli do opraveného místa zajet nožem brusle. Zezačátku to bylo měkčí, proto jsme čekali ještě další minuty. Pak už se podařilo led zpevnit, udělala se tam taková krusta. Nebylo to úplně hladké, ale důležité bylo, že se hráči nepropadali.

Speciální situace. Nikdo na to není zvyklý, říká o přerušení zápasu Patrik PoulíčekVideo : Sport.cz

Nakonec se utkání po téměř hodinové pauze dohrálo. Co by ale následovalo, kdyby byl duel předčasně ukončen?

Rozhodoval by o tom direktoriát turnaje Karjala. Prohrávali jsme v té době 0:2 a nejpravděpodobněji by takový výsledek zůstal jako konečný. To ale nemůžu říct s jistotou. Nikdo z nás to nezažil, určitou zkušenost s tím měl před pár lety jen trenér Jalonen.

Kdyby Švédové řekli, že za takových podmínek nechtějí v zápase pokračovat, ten by se nedohrál?

Nechtěl bych spekulovat, ale kdyby řekli, že se necítí bezpečně, tak by nám nic jiného nezbylo.

Vypadalo to, že švédský kapitán Johansson nebyl z pokračování zápasu příliš nadšený...