Reprezentace sází na zkušené hráče, pozvánku dostali i Frolík a Gulaš

Na stanovisko NHL se musí čekat do 10. ledna, jak se definitivně vyjádří směrem k Pekingu. „Stále ještě musíme pracovat i s možností, že hráči ze zámoří nepojedou a v takové situaci by tento výběr byl blízký podobě týmu pro olympiádu," říká Pešán. Na rozdíl od Karjaly vybral tentokrát věkově podstatně starší a zkušenější tým. „Je tam řada třicátníků a snad je všem jasné, že kdybychom o nich neuvažovali v souvislosti s olympiádou, tak je nezveme. To platí pro Gulaše, Frolíka, ale i další hráče," uvažuje kouč.