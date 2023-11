Ruský hokej si po ostudě pozval Čínu. Padla i silná slova o České republice

Ruský hokejový národní tým zatím stále zůstává kvůli invazi na Ukrajinu v mezinárodní izolaci. Na úrovni Euro Hockey Tour to tak bude minimálně do roku 2027. Východní velmoc bude přesto i letos pořádat tradiční prosincový Channel One Cup. Po loňské ostudě nicméně trochu pozmění formát.

Foto: Ruský hokejový svaz Roman Rotenberg povede na Channel One Cupu ruský výběr do 25 let.