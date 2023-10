„Měli jsme hvězdy, ale jako tým to byl velký bordel. Neměli jsme žádný systém, na mítincích s trenéry byl zmatek. Hlavním měl být Vorobjov, ale Kudašov něco neustále řval a Rotenberg si do toho cpal něco vlastního. V NHL jsou jasné principy na to, jak se připravit na zápas. Studují se slabiny soupeře, jeho přechod do útočného pásma, jak ho napadat. My jsme neměli nic. Řekli nám, že se Finové zatáhnou do ježčí obrany a začali se všichni smát. A to bylo všechno,“ vykládal dále obránce Calgary.