Český hokejový útočník Mužík opouští po tříměsíční zkoušce Tapparu Tampere

Mužík zamířil do Tampere před sezonou ze švédského Örebra. Ve finské lize, které Tappara vládne, si v devíti zápasech připsal bod za vstřelenou branku. V Lize mistrů sehrál šest utkání a nebodoval. Tappara po triumfu v minulé sezoně Ligy mistrů skončila v základní části až na 18. pozici a nepostoupila do play off.