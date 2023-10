Kalous ven? Zatím není co komentovat, říká Ševc. V boleslavské hře viděl zlepšení

A tak hlavně radil boleslavským obráncům. „Bylo to fajn. Zažil jsem ho ještě jako hráč, takže to bylo docela podobné,“ připustil Martin Pláněk. „Ale je úplně jedno, kdo stojí na střídačce. Je to o nás hráčích. My musíme makat a zlomit tuhle krizi,“ vyjádřil se k situaci ohledně trenérů týmu.