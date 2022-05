Furch vychytal Färjestadu titul ve švédské lize

Dvaatřicetiletý Furch přišel do Färjestadu jako posila do brankoviště začátkem října poté, co v úvodu sezony krátce vypomáhal Plzni. Bývalý gólman Slavie, Omsku, Čerepovce, Örebro a Dinama Minsk se stal prvním českým mistrem švédské ligy od roku 2013, kdy Martin Ševc slavil se Skellefteou.