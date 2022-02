Hokejový veterán Duda posílí Duklu Trenčín

"Myslím si, že i ve 43 letech nám má Radek stále co nabídnout. Znám ho osobně, je to lídr, bude přínosem do kabiny. Dokáže hráče a tým pobláznit a změnit momentum v zápase," uvedl sportovní manažer Dukly Branko Radivojevič na klubovém webu. "Má velkou chuť do hokeje. Věřím, že nám pomůže," dodal bývalý hráč Liberce.