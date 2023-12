Hororové zranění mladého hokejisty. Centimetry od tragédie, na juniorské MS musí zapomenout

Myhre si zpočátku ani nevšiml, jak je situace vážná. Ještě několik vteřin pokračoval ve hře, než zamířil do kabiny. V ní si vyhrnul dres a od spoluhráčů zjišťoval, jestli krvácí.

„Byli v šoku a okamžitě zavolali lékaře. Měl jsem v sobě tolik adrenalinu, že jsem prvních pár minut vůbec nic necítil. Jenže zhruba po pěti minutách to začalo pěkně bolet a vůbec jsem nemohl ovládat prsní sval,“ cituje Myhreho švédský list Aftonbladet a přidává i fotografie hrudníku a prsního svalu, které jsou jen pro silné povahy .

🤕 Først da han så lagkameratenes reaksjon i boksen, skjønte @SpartaSarpsborg -backen Jonas Nyhus Myhre at skaden var mer alvorlig enn det først kjentes ut som🏥 «Det var ikke noe deilig det der. Et krater midt på brystkassa» https://t.co/nfBuMqbOUu

V hokeji došlo v poslední době k několika tragédiím. Ve Velké Británii zemřel na konci října americký útočník Adam Johnson po zásahu bruslí do krku. Na konci listopadu pak ochrnula finská reprezentantka Sanni Hakalaová poté, co v utkání švédské ligy narazila hlavou do tyče.