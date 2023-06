Jordán míří do Finska. Nekoukal jsem jen na peníze, říká. A MS? Je mi z toho smutno

Už během světového šampionátu v Rize mluvil Jordán o tom, že by i nadále chtěl s hokejem pokračovat v zahraničí a že výtečnou štací by pro jeho rodinu mohl být sever Evropy. Jak si přál, tak se i stalo.

„To, jak se ve Finsku pracuje, jak jsou na tom hráči kondičně, je pro mě dobře. Kariéru bych si mohl ještě prodloužit. Podmínky v klubu jsou výborné, pracují tam skvělí trenéři. Dalším důležitým aspektem bylo, že synovi je čtrnáct let, také hraje hokej. Nevím, zda se mu bude věnovat profesionálně, ale i pro něj to bude dobrý krok. To, jak se ve Finsku dělá mládežnický hokej v kombinaci se studiem, je vyhlášené," uvedl Jordán v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Hokejový obránce Michal Jordán 🏒 bude oblékat dres finského týmu @PelicansFi, se kterým podepsal smlouvu na 2 roky. 🙌🏼 Ať se daří! 💪🏼 pic.twitter.com/r7vxBSNMVH — SPORT INVEST (@SPORT_INVEST) June 16, 2023

Jordán se v minulosti pokoušel prosadit v NHL, v roce 2016 ale zakotvil v KHL. Hrál v Kazani, pak šest let za Chabarovsk, odkud se loni v prosinci, tedy deset měsíců po ruském vpádu na Ukrajinu, přesunul do Švýcarska. „Mou prioritou bylo hrát ještě v cizině a finská liga je velice kvalitní. Ve spojení s tím, že budeme s rodinou pohromadě a syn může hrát hokej také na velmi dobré úrovni, je to ideální. Všechno mi dávalo smysl. Sedli jsme si doma dohromady, u nabídek sepsali plusy a mínusy a tahle nám vycházela absolutně nejlépe," řekl.

A zatímco syn tu může rozvíjet hokej, dcera, která holduje tenisu, se možná bude muset sportovně přeučit. „Už jsem si z ní dělal srandu, že vyfasuje vybavení a začne se učit běhat na lyžích," vypráví s úsměvem.

Jordán se zároveň v rozhovoru vrátil k uplynulému mistrovství světa, kde reprezentace skončila osmá.