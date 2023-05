Riga (Od našeho zpravodaje) - Jsou to ale teď pro Jordána dlouhé týdny. V přípravě na mistrovství světa je od samého počátku, tedy už přes měsíc. Přečkal všechny škrty a udržel se až do finální nominace. „Kdybych tady nechtěl být, nejdu do toho. Je to delší, ale já si vždycky chci říct, že jsem udělal maximum pro to, abych na šampionátu hrál. Od mládežnických kategorií rád reprezentuji a je to pro mě čest," popisuje Jordán.„Jako kluci jsme na mistrovství koukali. Když se vyhrávaly medaile, nakoplo vás to, že byste taky jednou chtěl stát na ledě s pohárem. Na naši generaci to mělo velký vliv."