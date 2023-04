KHL je zapovězená adresa, liga jde nahoru, slyší český reprezentant. Polštáře si do autobusu nebere

To, jestli je švýcarská liga nejlepší v Evropě, ale i přes rostoucí kvalitu novinář nepotvrdí. „Je to těžké srovnávat. Když se podíváte na Ligu mistrů, tak z toho nejlépe vychází švédská liga," nabízí svůj pohled. „Švýcarskou ligu bych řadil mezi čtyři nejlepší ligy. Hráči z téhle soutěže pravidelně nastupují za švédskou, finskou i českou reprezentaci," přidává důkaz.

Hrubec, který letošní sezonu ukončil s Curychem v semifinále play off, si myslel, že švýcarská liga bude nejlepší v Evropě. Ale právě Liga mistrů mu mínění poopravila. „Švédské týmy v Lize mistrů byly lepší než my. Nelze úplně soudit podle dvou zápasů, ale kvalita byla na jejich straně a líbil se mi hokej, který hrály," přiznává brankář.

Když moderátor Honza Homolka z O2 TV vyzvídal, zda je švýcarská liga v něčem pro brankáře výjimečná, Hrubec se jen pousmál. „Stoupnu si do brány a snažím se puk zastavit, ať jsem kdekoliv. Snažím se překážet co nejvíce," culí se do kamer český reprezentant.

Proti předchozím působištím je určitě nadšený z cestování. V tomhle je kromě jiného Švýcarsko destinací snů. Nejdelší cesta ho s týmem čeká do Ženevy, a to jsou prý necelé tři hodiny. „Švýcaři si berou karimatku a polštáře do autobusu, protože je čeká dlouhá cesta. To se vždycky směju, v Moskvě jsem kolikrát v zácpě jel tři hodiny jen na letiště. Já tady kolikrát zjistím, že jsme v Ženevě a já si ani nesundal bundu," hlásí Hrubec.