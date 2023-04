Koukají na mě, jako na blázna, přiznává Hrubec. Jsem závislý na výhrách, tvrdí

Snil o tom, že zaútočí na švýcarský titul, nakonec ale musel překousnout s Curychem konec už v semifinále play off. Český reprezentační brankář Šimon Hrubec si ale tuhle zahraniční štaci užívá. „Je to asi nejhezčí, co se týče přírody i měst. Každý by tady chtěl hrát, a ne každému se to podaří," přiznává brankář v pořadu Příklep na Sport.cz. Prozradil také, že občas zaskočí spoluhráče tím, že není spokojený po vyhraném utkání. „Jsem závislý na výhrách. A na tom, aby bylo vše perfektní. A můžu se zbláznit, jakmile to není," dodává.

O české brankářské rošádě ve Švýcarsku vypráví Šimon Hrubec v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Hrubec si už pár zahraničních štací vyzkoušel. Chytal v KHL za Kunlun a Omsk, následně však přesídlil do švýcarského Curychu, kde nahradil krajana Jakuba Kováře, jenž zamířil do pražské Sparty. Přesun do Curychu mu krajan schválil a podle všeho i pomohl, že se povedlo přestup dotáhnout. „Doporučil mi klub a hodně pomohl. Jen laťku nastavil hodně vysoko," uvědomuje si Hrubec. Jen finále s Kovářem v brance nedopadlo. „Titul, to je taková třešnička. Vyhrát soutěž je těžké, a ne vždy se to podaří. Já jsem mu to moc přál 3:0 vedli, byla to vlastně rozhodnutá série a prostě stane se...," přiznává, že už pomalu viděl krajana a brankářského kolegu s mistrovskou trofejí. Nakonec ale Curych finále ztratil. Bydlíme ve vesnici. Žijí tady největší boháčů kvůli daním, říká Šimon Hrubec v pořadu Příklep o životě ve ŠvýcarskuVideo : Sport.cz Letos bylo konečnou pro klub semifinále. Vedení mluvilo o nejlepší čtyřce. „V Třinci i v Omsku to bylo jen o tom vyhrávat a vyhrávat," vzpomíná Hrubec. Pochopitelně i českého gólmana baví vítězit. A navíc chce, aby vše bylo podpořeno i vynikajícím výkonem. „Občas na mě koukají jako na blázna, když jsem nervózní, že vyhrajeme jen 2:1. Cítí, že něco není dobře. Když vyhrajeme zápas a není podle mých představ, tak jsem i po výhře naštvanej," přiznává, že mu k dobré náladě nestačí plný bodový zisk, ale vše chce podpořit i dobrým výkonem. Příklep PŘÍKLEP: Přísný trest české hvězdy, skandál kanadského kouče, skvělé výkony Čechů. Švýcarská liga těží z pádu KHL