Neuvěřitelný zkrat gólmana ve finále hokejové extraligy. Přijde trest?

Gašpar se totiž po zranění rozehrával v B-týmu Slovanu, který hrál play off druhé nejvyšší ligy. Poté nastoupil ve vyřazovací části i v extralize, a to se Nitranským nelíbilo. Jeden ze členů Rady však uvedl, že hráči byla již v březnu udělena výjimka. Zmiňovaný zápas Nitra doma prohrála 2:6 a Slovan se dostal do vedení 2:1 v sérii.