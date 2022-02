Obránce Pyrochta zamířil z Lappeenranty do Luley

"Je skvělé, že se nám podařilo podepsat kontrakt s Filipem, který je všestranný bek s dobrým bruslením. Podařilo se nám posílit obranu před play off, kde chceme dojít co nejdál," řekl klubovému webu Luley asistent generálního manažera Ulf Engman.

V roce 2018 podepsal dvouletou smlouvu s Nashvillem, ale do NHL se neprosadil. Hrál v Milwaukee v AHL a v týmu Atlanta Gladiators v ECHL a po roce se vrátil do extraligy. Bývalý hráč Liberce zamířil do Komety Brno, odkud se loni v lednu stěhovat do Vítkovic.