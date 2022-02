Šulák se stěhuje z Vladivostoku z KHL do švédského Örebro

Hokejový obránce Libor Šulák se stěhuje z Vladivostoku z Kontinentální ligy do konce sezony do švédského Örebro. Sedmadvacetiletý člen českého týmu na olympijských hrách v Pekingu, který v úterý vypadl v předkole play off se Švýcarskem, tak bude mít šanci pokračovat v sezoně na klubové úrovni. V KHL totiž byla po přerušení před olympiádou předčasně ukončena základní části a Admiral se do play off nedostal. S Vladivostokem, kde byl kapitánem týmu, před měsícem Šulák prodloužil kontrakt až do dubna 2023.

Foto: David W Cerny, Reuters Český zadák Libor Šulák v souboji s Kirillem Semjonovem z Ruska.Foto : David W Cerny, Reuters

Článek "Jsme rádi, že můžeme přivítat Libora. Je to obránce s dobrými parametry a bruslením. Je to všestranný hráč a ofenziva je jeho silnou stránkou. Svými vůdčími schopnostmi nám určitě pomůže v boji v závěru sezony," řekl klubovému webu sportovní manažer Örebro Niklas Johansson. Za Vladivostok si Šulák v této sezoně připsal ve 49 zápasech 26 bodů za osm branek a 18 asistencí Na hrách v Pekingu měl ze čtyř utkání dva body za gól a přihrávku. Oerhört skön seger mot Skellefteå, otroligt bra laginsats från samtliga. Lite extra glada är vi för Robert Leino såklart! Vi välkomnar även 2 nya killar in i truppen, det handlar om Tjeckiska OS-backen Libor Sulak samt forwarden Daniel Audette, välkomna!#örebrohockey pic.twitter.com/PRuUpKuHZS — 14-3 Örebro (@143Orebro) February 15, 2022 Účastník tří mistrovství světa v letech 2017, 2018 a 2021 má zkušenosti i z působení v NHL. V květnu 2017 podepsal s Red Wings jako nedraftovaný volný hráč dvouletou dvoucestnou smlouvu. V NHL se dočkal v ročníku 2018/19 šesti duelů, v nichž nebodoval. Působil na farmě v Grand Rapids v AHL. Foto: Český hokej, Jan Beneš Libor Šulák.Foto : Český hokej, Jan Beneš Odchovanec Pelhřimova působil v domácí extralize v Chomutově a v letech 2015 až 2017 hrál v mezinárodní rakouské lize EBEL za Znojmo. Má za sebou také angažmá ve Finsku v Pelicans Lahti, Kouvole a Kärpätu Oulu. V KHL oblékal i dres Čerepovce.

