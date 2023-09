Trapas i tragédie. Hokej v jedné z nejbohatších zemí světa krachuje

Konec letošního léta je pro hokej v Norsku zkrátka těžkou noční můrou. Země sice narozdíl od svých skandinávských sousedů Švédska a Finska dlouhodobě nepatří k nejužší světové elitě, ale její reprezentace dokázala i na světových šampionátech pořádně potrápit favority a postoupit do vyřazovacích bojů.

Teď je však v ohrožení i samotná účast na jarním MS v Česku. V Norsku se upínali k tomu, že by finanční impuls do hokeje mohla přinést nová sponzorská smlouva pro nejvyšší soutěž, jenže i v tomto ohledu přišlo těžké rozčarování. Tamní Eliteserien se totiž poprvé od roku 2004 rozběhla bez titulárního sponzora.

Ber oljefondet om hjelp for å redde norsk ishockey. «Det bør være penger i oljefondet til å bidra med noe.» ⁦@Thoresen41⁩ Eller ansette flinke folk som ⁦@StavangerOilers⁩ ⁦@VIFhockey⁩ har ansatt Daniel Østbye #ehl #2hockey https://t.co/okMV0poqm7 — anders Blegeberg (@Blegeberg) September 16, 2023

„Není žádným tajemstvím, že jsme v mnoha oblastech v krizi,“ připustil v rozhovoru pro NRK prezident norského hokejového svazu Tage Pettersen.

Svaz mimochodem zakončil loňský rok s deficitem 9 milionů norských korun, tedy necelých 20 milionů Kč.

„Je ostuda, že jsme skončili v takové situaci. Devítimilionový deficit je naprosto nepochopitelný. A svádět to na vyšší ceny a dražší cestování je nesmysl,“ posteskl si dlouholetý reprezentant Aleksander Bonsaksen.

„A je to samozřejmě hodně trapné. Volala mi spousta lidí, když se dozvěděli, že je národní tým zavřený. To by v tak bohaté zemi nemělo být možné,“ dodal.

Norsko patří v přepočtu na obyvatele k nejbohatším zemím na světě. Ohromné bohatství navíc shromažďuje v proslulém Oljefondet, tedy státním fondu, který investuje po celém světě příjmy z těžby ropy. Aktuálně spravuje jmění v hodnotě 15,5 bilionu norských korun, tedy téměř 35 bilionů Kč, což je více než 17 ročních rozpočtů celé České republiky, která má ale dvojnásobný počet obyvatel oproti Norsku.

A právě v této instituci hledá tamní hokej spásu. „Země jako Norsko musí najít prostředky pro strádající národní tým. Pokud to jako společnost nedokážeme, pak je to tragédie. I když je to průšvih svazu, musí se ve společnosti najít způsob, jak pomoct,“ naléhá útočník Patrick Thoresen, jenž má zkušenosti z NHL i KHL a nyní hájí barvy Storhamaru.