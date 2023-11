A mám dohráno, vyděsil se sparťan Kousal. Pak se ve „vedru jak sviňa“ radoval jak nikdy v kariéře

„Takhle jsem se z gólu snad nikdy v kariéře neradoval,“ ulevilo se 25letému útočníkovi, že více než měsíční čekání na zásah je minulostí. „A to navíc proti Bolce jsem dával do prázdné, takže klasickým způsobem jsem se prosadil naposledy rovněž proti Litvínovu, což je celá čtvrtina základní části. A to je dost špatná bilance,“ věděl Kousal.

Přečíslení dvou na jednoho s Chlapíkem vyřešil střelou z levého křídla na vzdálenější tyč dokonale. „V podobné situaci jsem byl i v minulém zápase v Liberci za stavu 5:4 a chtěl jsem nahrávat. Tak jsem si teď řekl, že musím vystřelil a dát gól,“ přibližoval své myšlenkové pochody.

Přestože se kýžené trefy dlouho ne a ne dočkat, na své hře Kousal nic neměnil. „Je blbost se tím zbytečně zaobírat a něco měnit, když vím, že to vždycky fungovalo. Bylo jen otázkou času, kdy mi to tam začne padat. I když je pravda, že bych se do zakončení mohl tlačit ještě víc,“ souhlasí reprezentant, jenž ve 23 extraligových zápasech v sezoně dal pět branek a přidal 12 asistencí.

Přitom v úvodní třetině v něm hrklo, že po faulu na Lotyše Zileho, jehož zasáhl ramenem do hlavy, bude muset předčasně pod sprchy. „Bylo to nechtěné. Šel jsem mu vypíchnout puk a jak vystřelil, udělal pohyb dopředu a já ho trefil. Když rozhodčí ukázal úder do hlavy, říkal jsem si, že mám asi dohráno. Ulevilo se mi, když jsem dostal jen dvojku,“ připustil Kousal a Zilemu se jel omluvit.

„Říkal, ať jsem v klidu, že si do toho najel sám,“ tlumočil reakci bronzového medailisty z letošního MS.

I s Kousalovým faulem hrála Sparta na přelomu první a druhé třetiny pět oslabení v řadě. Inkasovala v nich jedinkrát. „Jenže tolika vyloučeními jsme se sami střelili do nohy. Ztratili jsme momentum, ale třetí třetina už se mi zase moc líbila. Sehráli jsme ji skvěle takticky, byli jsme aktivní a zajišťovali se,“ těšilo kouče Sparty Pavla Grosse po výhře 3:1.

Pražané tak bodovali už posedmé v řadě (šestkrát z toho vyhráli) a upevnili si druhé místo v tabulce. Poradili si i s absencí nemocných útočníků Sobotky s Formanem. „Je super, že se dokážeme zastoupit a víceméně každý zápas rozhoduje někdo jiný. Třeba Sob s Formičem nebudou hrát ani příště a z pověrčivosti je necháme doma,“ smál se Kousal.

A spolu s Grossem si chválili atmosféru zápasu, na který dorazilo 16 683 fanoušků, rekordní návštěva sezony. „Svátek pro hokej, hrát před tolika lidmi,“ věděl trenér.