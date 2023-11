Úžasné gesto fair play na Spartě! Jsem trochu jako Ronaldo, smál se litvínovský hrdina

„Takhle by to mělo být všude a vždycky. V daný moment jsem na sobě necítil hokejku. Myslím si, že jsem spadnul sám, a proto jsem trest odvolal. Měl jsem hned jasno. Ještě se na to zpětně podívám na videu a vyhodnotím, jestli to bylo správné rozhodnutí,“ říkal Havelka bezprostředně po zápase.

Řepík tak trestnou lavici opustil hned, jak dosedl na lavici. Sudí jej z ní obratem vyháněli. „Ocenilo to všech téměř sedmnáct tisíc fanoušků v O2 areně. Samozřejmě má i náš respekt,“ smekal před protihráčem Řepík a zmiňoval diváky, kteří Havelkovi děkovali potleskem.

„Jsem trochu jako Ronaldo,“ chechtal se dál útočník Vervy a zmiňoval fotbalistu Cristiana Ronaldo z al-Nasru, jenž v tomto týdnu odvolal pokutový kop po nefaulu na svou osobu v utkání asijské Ligy mistrů.

„Tak třeba i on teď bude všude jako Ronaldo. Bylo to fakt hezké gesto. Hráli jsme spolu v mládežnické reprezentaci, takže jsem za nim hned jel a říkám mu: ´Havli, hezky!´ Zvlášť když to udělal při naší přesilovce, to není moc obvyklé,“ vyzdvihl Havelku sparťanský útočník Pavel Kousal.

„Hráče k tomu nenabádáme, ani jim to nezakazujeme. Je to vždycky na hráči samotném. Když to takhle cítil a přiznal se, je to z mé strany v pořádku,“ glosoval situaci trenér Litvínova Karel Mlejnek.

Havelka připouštěl, že rovněž nechtěl platit případnou pokutu od disciplinárky za nafilmovaný pád. „Snad každý druhý zápas někdo dostane pokutu 10 procent z platu, přestože si kolikrát myslím, že tam k faulu došlo. Radši jsem to odvolal.“

Svůj pohled připojil i kouč Sparty Pavel Gross, podle nějž se v české extralize velmi často přifilmovávají, resp. simulují pády.

„Tohle pravidlo moc nemám rád. Buď se něco pískne, nebo ne. Buď tam zahrajou nějakou komedii, nebo ne. Zaráží mě, že v české extralize je strašně moc trestů za nafilmované pády. Až mě z toho mrazí. Každý týden je někdo potrestaný. Jestli se něco pískne, tak se to písklo, a nemělo by se z toho ustupovat,“ čílil se Gross a zároveň dodával, že nemluví o momentu Havelky s Řepíkem, protože jej v reálu dobře neviděl.