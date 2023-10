ANALÝZA: Kladno je poslední, má ale (zatím) jednoho z nejlepších obránců extraligy

Ticháček na přesilovkách letos doslova září, ze svých pěti bodů v početní výhodě posbíral tři (2+1) a v přepočtu na 60 minut hry zaznamenává 13,9 bodu, což je druhá nejvyšší bilance hned za Jérémiem Blainem z Hradce Králové (14,0). „Snažil jsem se na přesilovky dostat. Je to velká zodpovědnost a snažím se s ní naložit co nejlépe,“ řekl Sportu.cz už po zápase s Brnem, ve kterém právě v početní výhodě skóroval.

Na kladenské přesilovky má podle Ticháčka výrazný vliv také Jakub Voráček, který přijal funkci mentora před utkáním se Spartou. Rytíři jsou zatím v početních výhodách 6. nejlepší (20,8 % využití). „Přesilovky má na starosti Kuba Voráček. Má k tomu co říct, jeho rady jsou skvělý,“ netají Ticháček.

On sám mimo jiné patří zatím také k nejlepším extraligovým bekům s kotoučem na holi. V přechodu z obranného do útočného pásma je nejlepším kladenským obráncem, stejně tak v kontrolovaných vstupech do útočného pásma, kterých zaznamená 4,5 za 60 minut hry a je v tom lepší než 93 procent extraligových obránců. V kladenské obraně se mu dokáže přiblížit jen Ondřej Slováček s 3,7 vstupy za 60 minut.