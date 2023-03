PŘÍKLEP: Z kabiny Kladna. Talent prozrazuje, jak je to s tykáním Jágrovi či Plekancovi

Každý zápas po boku Jágra s Plekancem je pro mladého beka velkou školou. Pokud legendy utrousí nějakou radu, obránce se snaží brát jejich slova k srdci. „Hodně věcí i odkoukávám. Na ledě s nimi je to jednodušší, lehčí," lebedí si mladý bek.

Vynachválit si nemůže spolupráci s oběma hráči. „Pleky mi řekne, co potřebuje, to Jágr chce pořád puk. Poslouchám je, protože oni tu hru vidí. Já si občas najdu nějakou mezírku a oni mi to tam dají," hlásí hokejista, který se s Rytíři chystá na zápasy baráže, kde bude středočeský tým bojovat o uhájení extraligové příslušnosti pro další sezonu.

Kdo vyzve Kladno v baráži o extraligu? Názory expertů v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Do médií přitom ještě nedávno mluvil Ticháček o panu Jágrovi. Může už po čase mladý bek legendám tykat, jak to mají v kabině? „Plekymu tykám, když jsem mu poprvé řekl ‚Dobrý den', tak odpověděl, jestli jsem se nezbláznil. Tady v pořadu sice říkám Džegrovi, ale tomu furt vykám, jen na ledě mu tyknu, jinak ne," dušuje se mladý reprezentant.

Jak z pozice trenéra řešit více než měsíc trvající čekání na baráž? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr naráží na věkový rozdíl mezi Ticháčkem a legendami. „Rozdíl je obrovský. Kdyby se Jaromír Jágr věnoval víc dětem, mohl mít Jirku jako svého vnuka," naráží s nadsázkou novinář na to, že Jágra a Ticháčka dělí 31 let. „Myslím, že všichni mladí kladenští hráči by měli co nejvíce nasávat věci od Jágra s Plekancem. Jejich zapálení a přístup k hokeji," dodává s tím, že hraní s legendami může být pro talenty svým způsobem i svazující. „Mohou mít v hlavě, aby to panu Jágrovi s panem Plekancem nezkazili."