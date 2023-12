ANTOŠOVA BŘITVA: Blbce pochopím. Ale to, co se stalo za poslední týden, už je sakra moc

Nechápu, jak někdo může strčit do rozhodčího nebo ho srazit a není při tom vidět žádná snaha se mu vyhnout. Taky že za to disciplinárka vynesla už čtyři dvouzápasové tresty (O. Kaše, Mikliš, Frolík, Macuh) a neřekl bych, že jsou nesprávné. Některé zákroky jsou na hraně zranění rozhodčího.

Vadí mi, že v těchto případech vůbec nebylo vidět, že by daný hráč chtěl v poslední chvíli udělat maximum pro to, aby se sudímu vyhnul. Hráči by si měli uvědomit, jak moc zranitelný je rozhodčí ve chvíli, kdy srážku nečeká.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Fyzické napadání rozhodčích sparťana MiklišeVideo : Tipsport Extraliga / BPA

S přivřením očí dokážu pochopit zákrok Bohumila Janka na Petra Holíka, i když souhlasím, že byl brutální. Šlo ale o zákrok hráče na hráče. Když ale nebudeme mít úctu k rozhodčím, budeme je srážet a strkat do nich, překročili jsme pomyslný práh. A budou muset přicházet mnohem tvrdší tresty, aby si dotyční uvědomili, že takhle to opravdu nejde.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Hradec Králové - Brno, Jank po faulu na Holíka dohrálVideo : Tipsport Extraliga / BPA

Druhou věcí je, že od některých hráčů můžeme slýchat, že poslední dobou si rozhodčí stoupají do míst, kde by stát neměli. Ano, je to jejich chyba, neměli by stát tak blízko soubojům, do nichž hráči dojíždějí v plné rychlosti.

Úplně uhnout na poslední chvíli hráč nemůže, pořád si ale dobře uvědomuje, že je vedle sudího. A měl by udělat všechno pro částečné uhnutí nebo odskočení, aby rozhodčímu pomohl a nesrazil ho. Tohle jsem ani v jednom z nedávných případů neviděl.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Litvínovský Ondřej Kaše sestřelil rozhodčíhoVideo : Tipsport Extraliga / BPA

Rozumím, když čtu o litvínovském odvolání se proti trestu Ondřeje Kašeho, protože z videa to vypadá, že Kaše byl zahleděný a rozhodčího si nevšiml. Přesto by se mu to nemělo stát. Hráč, zvlášť s takovými zkušenostmi, by měl dění na ledě vnímat jako celek.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Olomoucký Macuh poslal rozhodčího k leduVideo : Tipsport Extraliga / BPA

Co už ale bylo úplně přes čáru, je nedělní napadení čárového rozhodčího plzeňským Mertlem. Bylo viditelné, že došlo k slovní výměně názorů ohledně vhazování buly, i tak si ale Mertl nesmí dovolit do rozhodčího strčit. Měl by přijmout roli, že na ledě rozhodují sudí.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Kladenský Frolík srazil rozhodčíhoVideo : Tipsport Extraliga / BPA

Dá se pochopit nadávka. Že si hráči s rozhodčími někdy vynadají do blbců nebo ještě daleko ostřeji, se prostě stávalo, stává a stávat bude. Fyzický kontakt ale tolerovat nelze.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Plzeň - Třinec, Mertl napadl rozhodčího a dohrálVideo : Tipsport Extraliga / BPA

Kdybych byl v pozici Viktora Ujčíka, Mertlovi bych coby šéf disciplinárky napařil čtyři zápasy. Bylo to cílené odstrčení a atak rozhodčího, což už je opravdu za hranou. Mertl to udělat chtěl. Věděl, proč to dělá. Prostě to neunesl.