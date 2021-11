ANTOŠOVA BŘITVA: Kometa je trapná. Trapná! V Brně vyhrávají hráči, ne tým

Otázka je, jak to v klubu vidí vnitřně. Co si můžou dovolit. Můj pohled zvenku je takový, že bodující hvězdy to dělají z podstaty - mají na to, jsou skvělí, ale dál se to nepohybuje. Kometa zůstala stát. A teď si musí říct: Chceme vyhodit druhou garnituru, nebo sáhneme do té první a budeme hledat hráče, kteří Kometu nastartují? To je otázka pro trenéra Kalouse, pro Libora Zábranského. Musejí řešit, jestli hráči jedou naplno a chtějí vítězit, nebo si jen hrajou o své body.