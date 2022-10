Úvod zápasu patřil domácím a první gólovou šanci měl Balinskis, při zakončení byl ale faulován Pechem. V oslabení ujel do brejku hostující Tomeček, Kváču však ani nadvakrát nepřekonal. Na opačné straně v pokračující početní výhodě trefil Frolík pravou tyčku Hrachovinovy branky. Následovala další přesilovka Bílých Tygrů, největší šanci měl ale českobudějovický Valský. Ani on ale na Kváču v samostatném úniku nevyzrál. Do vedení tak šli v závěru první třetiny Severočeši: Birner obral o kotouč Šedivého a najížděl sám na Hrachovinu, kterého překonal střelou mezi betony.