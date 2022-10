Podkrušnohorské derby začala aktivněji domácí Energie a již po 26 sekundách osamocený Rachůnek prověřil pozornost Zajíčka v brance Litvínova. Ve čtvrté minutě mohl otevřít účet zápasu Havlín, ale ani on na strážce hostující branky nevyzrál. Na druhé straně se v dobré příležitosti při přečíslení dvou na jednoho ocitl Estephan, ale i Habal byl připravený.

V polovině úvodního dějství optickou převahu převzali Severočeši, a to i zásluhou napadání karlovarských hráčů již v jejich obranném pásmu. I díky této aktivitě dostali žlutočerní možnost hrát krátce po sobě tři přesilové hry, jejichž efektem však byla pouze v 10. minutě Freibergsem nastřelená tyčka.

Hned na úvod druhé třetiny ujel po pravém křídle Sukeľ a prosadil se nekompromisní střelou do rohu karlovarské branky. Skóre otevřel jen osm sekund poté, co vyloučený Kohout naskočil na led. A pro domácí bylo ještě hůře - ve 25. minutě střelou zápěstím těsně za modrou čárou navýšil vedení hostů Wesley.

Po druhé obdržené brance Karlovarští opět zvýšili svou aktivitu a přitlačili Litvínov do jeho obranného pásma. Střelu Rachůnka ještě dobře chytající Zajíček dokázal zkrotit v lapačce, ale ve 28. minutě již byl krátký na Grígera, jenž po střele Hladonika do tyče uklidil puk do odkryté branky. Blízko k vyrovnání měl minutu před koncem druhé třetiny Redlich, po nahrávce od zadního hrazení však nedokázal z bezprostřední blízkosti propasírovat puk za brankovou čáru.