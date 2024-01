Bitka pro Vítkovice, zápas pro Spartu. Výhru režíroval opět tříbodový Chlapík

34. kolo: Vítkovice-Sparta 1/7 Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se 3:14 SESTŘIH: HC Vitkovice Ridera vs. HC Sparta Praha 2:4 Foto: Sport.cz 0:22 Vítkovice - Sparta 2:4 (60. Fridrich) Foto: Sport.cz 0:23 Vítkovice - Sparta 1:4 (40. Chlapík) Foto: Sport.cz 0:22 Vítkovice - Sparta 1:3 (33. Sobotka) Foto: Sport.cz 0:22 Vítkovice - Sparta 1:2 (21. Kempný) Foto: Sport.cz 0:23 Vítkovice - Sparta 1:1 (10. Chlapík) Foto: Sport.cz 0:22 Vítkovice - Sparta 1:0 (7. Dej) Foto: Sport.cz

V první třetině Chlapík srovnal na 1:1, na konci druhé části zvyšoval už na 4:1. Proti Vítkovicím se mu přitom zatím v extralize vůbec nevedlo a v sedmi předchozích utkáních si připsal jedinou nahrávku.

„Věděl jsem, že to proti nim není z mé strany žádná sláva. Ale já se snažím jít do každého zápasu stejně. A někdy to tam padá, někdy zase ne. Tohle zná každý hokejista. Důležité je, aby se dařilo lajně a týmu. Teď to tam padá nám, příště to vezme zase někdo jiný – a to je důležité,“ vykládal čtvrtý nejproduktivnější hráč extraligy.

Sparťané stejně jako doma proti Vítkovicím i v Brně inkasovali první a museli zápas otáčet. A znovu to zvládli. „To je naše klasika. Už jsme na to zvyklí,“ pousmál se Chlapík. „Víme, že přestože dostaneme první gól, tak se nic neděje a máme na to ten zápas otočit,“ ocenil Chlapík.

A dodal, že pohodu aktuálního lídra tabulky nebrzdí ani absence sedmi hráčů (Mozík, Moravčík, Forman, Kestner, Lajunen, David Vitouch a distancovaný obránce Němeček). „Máme kluky mimo a určitě nám chybí. Ale není to nic nového. Je to pak o těch starších, aby hráli lépe a tým táhli,“ poukázal Chlapík.

Právě zkušení borci se postarali o obrat v Ostravě. Klíčovou pro druhou výhru Sparty nad Vítkovicemi v jednom týdnu se stala druhá třetina, v níž nejprve přivedl hosty do vedení ránou od modré čáry Michal Kempný, poté využil přesilovou hru Vladimír Sobotka a na 4:1 upravil svou druhou brankou v utkání Chlapík.

„V té druhé třetině nám to jednoznačně uteklo. Dlouhodobě máme s prostřední částí problém a musíme se na to zaměřit. Asi by bylo lepší odehrát ji více defenzivněji, ale hráli jsme doma, chtěli jsme být aktivní,“ přemítal střelec úvodní branky utkání vítkovický Rastislav Dej.

Nejdéle sloužící slovenský hokejista v extralize vymyslel v 7. minutě parádní akci, při níž nejprve u pravého hrazení připravil o puk i o hokejku obránce Aarona Irvinga a pak se elegantním zakončením z velkého úhlu na přední tyč branky Josefa Kořenáře přihlásil do soutěže o zlatou helmu. „Jenomže to k žádným bodům nevedlo, tak mě to ani tolik netěší,“ povzdychl Dej.

Foto: Sport.cz Vítkovice – Sparta, bitka Lakatoše s Hauserem

Alespoň dílčí vítězství si Ostravné připsali v pěstním souboji Dominika Lakatoše s Petrem Hauserem v úplném závěru střetnutí, který domácí kapitán jasně vyhrál. Snížení Petra Fridricha v poslední minutě už žádné drama nepřineslo.