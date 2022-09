Ml. Boleslav

Ten trval ve třetí třetině pouhých 27 sekund. Přesně po takové době vyrovnal tečí Lintuniemiho střely na 1:1 Fořt. O chvíli později se mohl prosadit znovu, ale skvěle chytajícího Kváču tentokrát nepřekvapil. Poslední pětiminutovka přinesla strhující podívanou. Ani jeden tým se nechtěl spokojit s remízou a hra se přelévala z jedné strany na druhou. To vše přerušil až faul hostujícího Bulíře 61 sekund před koncem třetí třetiny.

Početní výhodu v základní hrací době hosté nevyužili, ale polovinu si přenesli do následného prodloužení. To rozhodl stejně jako v nedělním zápase v Pardubicích Šťastný. Tentokrát na to potřeboval 34 sekund.