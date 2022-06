Boleslav přivádí Švéda se zkušenostmi z finále Stanley Cupu

"Nebyli jsme jediní zájemci, a to ani v rámci Čech, takže nás pochopitelně těší, že si Pontus vybral právě nás," uvedl sportovní manažer středočeského klubu Václav Nedorost. "Má zkušenosti, má parametry, je šikovný na puku, prim by měl hrát i v přesilovkách. Pro mladý tým, jaký máme my, by to měl být ideální parťák a zároveň tahoun v jedné osobě," věří Nedorost.