Boleslav vydřela postup. Byli jsme šťastnější, ví nečekaný hrdina Kelemen

Plzeň v zápase ani jednou nevedla, napřed vždy byli Bruslaři. Klíčový moment nastal ve 47. minutě zápasu, kdy Miloš Kelemen objel obránce Budíka a z pravého kruhu se trefil do vzdálenějšího horního rohu branky. Mladá Boleslav tak z první střely ve třetí třetině šla do vedení 3:1, které už nepustila.

Čas na odpočinek ani oslavy Středočeši nemají. Už v sobotu a v neděli je čekají první dva duely čtvrtfinálové série proti Hradci Králové. „Jsme v tempu, Mountfield naopak odpočatý. Ale půjdeme do toho od začátku na sto procent, sil máme stále dost," řekl útočník, který v play off vyrovnal svůj střelecký počin ze základní části.

Jestli byl čtvrteční zápas pro Bulíře zatím poslední v plzeňském dresu, to šikovný centr zatím neví. Ve hře je prodloužení smlouvy na západě Čech, návrat do Liberce i štace v zahraničí. „Ještě to není vyřešené. Do Ruska určitě nepůjdu. Naopak z KHL nastane příval cizinců, kteří budou chtít do Švýcarska, Švédska nebo Finska. Uvidím, kde bude kolik míst a jestli o mě bude zájem. Angažmá ale musí dávat smysl pro mě i pro rodinu," dodal Bulíř.