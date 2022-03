Třetí třetina a postup jsou odměnou pro vyprodanou halu, jásal vítkovický Polák

Vítkovice porazily Olomouc 3:1, celou sérii ovládly 3:2 na zápasy a mohou se začít chystat na čtvrtfinálové bitvy. „Nezačali jsme nejlíp, ale vyprodaná hala nás hnala. Poslední třetina série a postup jsou odměnou pro diváky," radoval se ze čtvrtfinále kapitán Vítkovic Roman Polák.

Jaká to byla série?

Těžká, trápily nás zdravotní problémy, takže to bylo hrozně těžké. Olomouc hraje taky moc dobře, nepříjemnou hru. Věděli jsme, že bude těžké a jsem rád, že se nám to povedlo urvat.

Co bylo klíčové v tom pátém utkání?

Věděli jsme, že to bude trošku nervózní. A na začátku utkání to z naší strany i hodně nervózní bylo. Vyprodaná hala, nebo to tak alespoň vypadalo, nás hnala dál. Ta třetí třetina a postup byla pro diváky odměna, protože ty první dvě nebyly od nás moc dobré. Do třetí jsme vletěli, jak měli a otočili jsme to na naši stranu.

Jak moc bylo důležité, že jste rychle, do minuty odpověděli na vedoucí gól Olomouce?

To je vždycky důležité, když dokážete rychle poté, co gól dostanete stejně odpovědět. Prostě se to sešlo a jsem rád, že to vyšlo.

Dá se vůbec najít bod zlomu téhle vyrovnané série?

Nevím. Těžko říct, kde se to zlomilo. Hlavní pro nás bylo, že jsme dokázali v Olomouci ten jeden zápas urvat, dotáhnout to zpátky před naše diváky. Bylo vyprodáno, to bylo super a jsem rád, že jsme jim udělali radost.

Po druhém utkání za stavu 1:1 na zápasy kádr skolila viróza. Jak moc jste věřili, že můžete tuhle sérii zvládnout?

Mě bylo asi ze všech nejlíp, já si věřil, protože jsem nemocný nebyl, takže mě to nevadilo. Tohle k hokeji patří a byli připravení další hráči, kteří vyplnili to místo a hráli vynikající hokej. Z tohoto pohledu to byla týmová výhra. Ten postup je týmový boj, za který bych chtěl klukům poděkovat. Semklo se to a dokázali jsme se přes ty potíže přehoupnout. Někdy to tak bývá, že se zraní nejlepší hráč, nebo tak, nám ale onemocnělo více hráčů najednou. Ale vyplnilo se to dalšími kluky a šli jsme dál za svým cílem.

Bylo důležité pro vývoj série, že jste dokázali uhlídat Davida Krejčího?

Bylo a tam patří dík Samimu (Samuelu Bittenovi), který se o něj hodně staral. Ale takového hráče jako je Krejča nejde úplně udržet na uzdě. Myslíte, že jste odvedli dobrou práci a on má na konci zápasu 1+1. Ale co šlo, to Sami měl a odvedl vynikající práci.

Na konci jste ustáli dvě oslabení. Byly to těžké chvíle?