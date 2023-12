Boleslav žehrá na Skandinávce. Budeme muset udělat řez týmem, naznačil Král

„Budeme to řešit, určitě se budeme o něco snažit. Týmu musíme dát nějaký impuls a musíme něco změnit, protože když to takhle necháme, tak to bude plynout a plynout a plynout a my nemáme čas ztrácet body dál,“ uznal Král, který na začátku listopadu na střídačce nahradil Jiřího Kalouse.

V Liberci byl relativně spokojený jen se třetí třetinou. „Tam jsme už byli schopní hrát osobní souboje, dohrávat je. Mělo to nasazení, a ještě bychom si představovali být lepší směrem dopředu i směrem dozadu. V první třetině jsme mohli jít do vedení, měli jsme tam dvě tři vyložený šance. Pak si dáme vlastňáka, kdy nahodí puk od modré čáry a my si ho sami ztečujeme do brány. Na druhý gól jim nahrajeme od zadního mantinelu do slotu, což je nepředstavitelný, jenže my jsme toho schopní. A když snížíme na 1:2 a dostaneme se do hry, inkasujeme třetí laciný gól. Nějaké šance jsme si vypracovali, bohužel nedali a soupeř to většinou trestá. Takto je to poslední zápasy pořád dokola,“ uzavřel Král. Ten kolotoč se nyní pokusí zastavit.