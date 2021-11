Brankář Neužil bude hostovat ze Sparty v Litvínově

Hokejový brankář Jakub Neužil zamířil ze Sparty na hostování do konce sezony do Litvínova. Sedmadvacetiletý sparťanský odchovanec doplní na severu Čech gólmanskou dvojici Denis Godla, Šimon Zajíček. V brankovišti Sparty se zvýšila konkurence poté, co se z Dinama Riga vrátil Matěj Machovský a doplnil dosavadní jedničku Alexandera Saláka.

Foto: Vít Šimánek, ČTK Juraj Mikuš z Pardubic (vlevo) vyrovnává v závěru zápasu na Spartě na 1:1.Foto : Vít Šimánek, ČTK

Článek "Předpoklad, že Denis bude jednička, je jasná, ale máme to postavené na výkonnosti a chytat může jenom jeden. Za Denisem máme mladé gólmany a může se stát, že odjede na olympiádu. Dostali bychom se do situace, kdy bychom po 15. únoru měli do brány Šimona a dva talentované juniory ročníku 2003," řekl klubovému webu trenér brankářů Litvínova Zdeněk Orct. "Chtěli jsme mít takovou pojistku, že v případě, kdyby Denis odjel nebo se zranil, abychom měli v trojici trochu více zkušeností. Chceme, aby Šimon i Jakub pravidelně nastupovali v Chance lize a byli pro naše potřeby rozchytaní a připravení nastoupit v Litvínově," doplnil Orct. Neužil v této sezoně extraligy odchytal devět zápasů s průměrem 2,93 obdržené branky na zápas a s úspěšností zákroků 89,79 procenta. V jednom duelu nastoupil také za prvoligový Sokolov. V nejvyšší soutěži má na kontě celkem 16 utkání s průměrem 2,66 gólu na utkání a úspěšností 89,86 procenta.

Reklama