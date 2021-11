Ml. Boleslav

Skóre se měnilo až o tři minuty později, když do branky doplachtilo Šidlíkovo nahození od modré čáry. Byla to opět čtvrtá formace Mladé Boleslavi, která zahrozila před Kašíkem, ale Bičevskis nedokázal zasunout puk pod ležícím brankářem Zlína. Výraznou střeleckou převahu korunovali domácí těsně po skončení své první přesilové hry, když to bylo opět nahození od modré čáry, které skončilo až v brance. Gól slavil Jánošík.