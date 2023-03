Budeme riskovat? zjišťoval Kváča. Vítězný Liberec se chystá na trápící se Plzeň

Kváča zůstal v brance, riskovat nebylo zapotřebí. „Trenéři řekli, že ne, takže jsem trochu doufal, že třeba i dva body nám budou stačit, ale bohužel...," popsal gólman Liberce Petr Kváča. Mountfield totiž porazil Pardubice a Severočeši věděli, že ani stoprocentní výhra by jim k proniknutí do elitní společnosti na poslední chvíli nestačila.

„Už jsme to v posledním kole neměli ve svých rukách, to bychom museli lépe zvládnout předchozí zápas v Karlových Varech," připomněl gólman Kváča předposlední duel, ve kterém Severočeši vedli 3:1, ale nakonec vyhráli až po prodloužení. Měli tak s Hradcem Králové před posledním kolem stejný počet bodů, ale horší vzájemná utkání a museli tak uhrát ke splnění svého cíle o bod víc.

„Je škoda, že nemáme rovnou čtvrtfinále, ale na to teď není potřeba koukat, musíme se dobře připravit na předkolo," řekl obránce Mihal Ivan, který ve třetí třetině s Vítkovicemi srovnával na 1:1. O bodu navíc domácí rozhodli až po samostatných nájezdech v jejich deváté sérii úspěšným pokusem Vlacha, když předtím neproměnili jako obránci netradiční exekutoři Nedomlel, Balinskis a Melancon.

„Na střídačce jsme se tak trochu domluvili, že pojede většina hráčů, kteří obyčejně nejezdí. Nedo (Nedomlel) v tréninku góly dává, Uvis (Balinskis). Myslím, že jednou jsme je tam už posílali. Hráli fantastický zápas, tak si zasloužili, aby jeli. Nakonec to zaplať pánbůh rozhodli útočníci. A fantastický Kvaky," pochválil Augusta, který si již nic neřešícího bodu navíc stejně cenil.

„Je to důležité pro sebevědomí hráčů. Byla tam opravdu spousta dobrých věcí proti velice těžkému a kvalitnímu soupeři. Jsem velice rád, jak jsme k tomu přistoupili a zvládli. Teď je důležité se nachystat na středu. Bude to play off, nedáme Plzni metr ledu a ani oni nám. Taktické nuance budeme řešit s týmem v pondělí a úterý před zápasem," uzavřel Augusta. Liberec začíná předkolo proti týmu s devíti porážkami v řadě na svém ledě ve středu a čtvrtek.