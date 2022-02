Do domácí sestavy se po uzdravení vrátili útočníci Peter Mueller, Luboš Horký a Tomáš Vincour, naopak ve sparťanské ještě chyběli olympionici Michal Řepík a Vladimír Sobotka a David Tomášek.

Do první střelecké příležitosti se dostali hosté po střele Matuškina, kterou Čiliak zlikvidoval. Poté Kometa získala převahu, lépe bruslila a vytvořila si i možnosti k otevření skóre. Využil ji v 17. minutě Horký, jehož vyslal do brejku Zbořil, navrátilec do brněnské sestavy zužitkoval svoji rychlost a poslal puk přesně mezi Machovského betony.