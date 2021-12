Čerešňák byl na odchodu do Kazaně, ale zůstává nakonec v Plzni

"Řešilo se to od listopadu od první reprezentační pauzy. Dohady mezi Kazaní a Plzní probíhaly dlouho a v této předvánoční pauze se to mělo dotáhnout do konce. Vše bylo připravené, ale nakonec od toho Rusové odstoupili," vysvětlil situaci aktuálně nejproduktivnější obránce a nejlepší nahrávač extraligy.

Zrušený odchod prý už hodil osmadvacetiletý bek za hlavu. "Nevyšlo to a já za to nemůžu, nemohl jsme to změnit. Padlo to a zůstávám podle všeho v Plzni. Mám smlouvu do konce sezony a uvidíme, co bude potom. Chci udělat co nejlepší výsledek v Plzni," prohlásil Čerešňák.