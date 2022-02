Cingel skóroval poprvé po zranění: Je těžké skočit do rozjetého vlaku

"Doufám, že mi pomůže dostat se do pohody. Je těžké naskočit do rozjetého vlaku, přece jenom zápasy mají úplně jiné tempo než tréninky. Všechno je o něco rychlejší a tvrdší. Doufám, že se do toho co nejdřív dostanu a pomůžu týmu," přál si Cingel.