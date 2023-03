Další děravý led. V Třinci se čekalo třičtvrtě hodiny

„Zažil jsem to poprvé v kariéře," vykládal střelec vítězné branky hostujícího týmu Michal Kempný. Několik velkých rýh o téměř třičtvrtě hodiny zpozdily začátek třetí třetiny, dlouhé zdržení ale žádný tým k následnému překvapivému úderu nevyužil. Sparta uhájila vedení po dvou třetinách a po výhře 4:2 se ujala v sérii vedení nad mistrem 2:1.

„Je to pro oba týmy stejné a jednalo se vlastně jen o tom, jak dlouhá ta pauza bude. Kdybych byl ledař, nebo někde zpoza polárního kruhu, tak možná vím, co s tím, ale takhle... Je to problém, ale asi ne neřešitelný. Vždy je důležité, aby se utkání dohrálo. Nám to pravděpodobně prospělo, protože jsme pak hráli hokej, který chceme. Měli jsme tam několik velkých šancí a mohli jsme nejméně srovnat," vykládal trenér Třince Zdeněk Moták.

Hokejisté Sparty v nečekaně dlouhé druhé přestávce jezdili u kabiny na rotopedech, v pohybu byli i domácí. „Kapitán (Petr Vrána) chodil k ledu a hlásil, že ještě deset minut, ještě pět a zase deset. Tak jsme shodili brusle, protože v nich to třicet minut nejde vydržet, a procházeli se, abychom se udrželi v teple," popisoval obránce Třince Marian Adámek.

„Letos je to nějaké zakleté, nevím, co k tomu, nevím, čím to je. Kluci říkali, že tam ta rýha byla už ke konci druhé třetiny. Chtěli jsme hlavně co nejdříve hrát. Naštěstí se to dohrálo. Bohužel jsme nevyhráli," litoval Adámek.

Třinec stejně jako v prvním zápase série neodehrál dobré utkání. Přitom jim Miroslav Forman už v 9. minutě po faulu právě na Adámka nabídl pětiminutovou přesilovku. Třinečtí s ní ale naložili bídně a po pár vteřinách jim ujel Roman Horák a stejně jako v předchozích dvou zápasech zařídil, že šla Sparta do vedení jako první. „Měli jsme výhodu, kterou jsme měli využít. Bohužel jsme si nechali dát góly a jen dotahovali. To se pak hraje těžko," povzdychl si Adámek.

Oceláři dvakrát smazali náskok soupeře, na gólovou střelu Kempného ze 36. minuty v avizované výhodě už nedokázali zareagovat. „Hlavně ta druhá třetina byla taková, že jsme se skoro nedostali k nim do pásma. Nedali jsme si puk na hokejku a tím pádem jsme nechali Spartu, ať hraje. A v tom oni jsou dobří. Musíme hrát více u nich, tlačit se do brány a střílet. Hrajeme po rozích a to není ono," spřádal Adámek plány na čtvrté utkání, které se hraje znovu v Třinci (v pátek od 19 hodin).