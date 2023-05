Další posila pro Plzeň. Dres Indiánů bude od nové sezony oblékat Jelínek

Jelínek po skončení smlouvy opustil Liberec po devíti letech. Po čtyřech sezonách s kapitánským "céčkem" jej předal útočníkovi Michalu Bulířovi, po jehož zranění jej ale převzal zpět a zůstalo mu až do konce ročníku. V něm si Jelínek ve 49 zápasech připsal 13 bodů za čtyři branky a devět asistencí. V 10 duelech play off nasbíral pět bodů za čtyři trefy a jednu asistencí.

"Petr je komplexním hokejistou. Je to hráč do oslabení i přesilovek, výborně si to odehraje před bránou, umí hrát do těla a je to jeden z nejlepších hráčů vůbec na vhazování. Jak jsem již říkal, tady jsme měli problémy, a proto na Petra, ale i na Kubu Lva spoléháme, že se díky nim zlepšíme," uvedl Straka.