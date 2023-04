Daňo nebyl lakomý s pukem a Kacetlovu bolest zmírnila úspěšná trenérská výzva

Mountfield se před vyprodaným hledištěm v 56. minutě předčasně radoval, když Perret umístil puk mezi Kacetlovy betony. Soupeř si okamžitě vyžádal coach challenge a dosáhl odvolání branky. „Zřejmě tam byl faul na brankáře, proto nemohl gól platit, alespoň takhle nám to rozhodčí vysvětlili," říkal smířeně domácí trenér Patrik Martinec.

Oceláři zaregistrovali, že střet s nohou rozjetého Jergla v brankovišti odnesl Kacetl tou nejnepříjemnější mužskou bolestí a nemohl pořádně chytat. „Od našeho videokouče to byla skvělá práce, skutečně tam došlo ke kopnutí, byť neúmyslnému, do rozkroku brankáře," mínil třinecký trenér Zdeněk Moták.

„Když jsme se po druhém obdrženém gólu rychle vrátili do zápasu, konečně jsme dostali do hry maximum energie a řekl bych, že i zaslouženě přišlo vyrovnání. Jenže pak jsme, možná i z přemíry snahy, udělali jednu chybu navíc," připouštěl Martinec. „Hradec možná hrál víc s pukem, ale my vyšli ze zajištěné obrany a počkali si na příležitost skórovat," říkal třinecký útočník Marko Daňo, jenž připravil oba góly pro Voženílka, tedy i ten vítězný.